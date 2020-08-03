انطلاق أسبوع ريادة الأعمال بكليات جامعة الأزهر.. 7 أغسطس

أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، عن انطلاق أسبوع ريادة الأعمال بكليات الجامعة ومعاهدها في الفترة من 7 أغسطس إلى 14 أغسطس 2020.





وناشدت جامعة الأزهر الكليات ترشيح 50 طالبا من كل كلية للمشاركة في الأسبوع التدريبي في مجال ريادة الأعمال علما بأن التدريب سيجرى إلكترونيا عن بعد وسيتم إعلام الطلاب بذلك في موعده.





يأتي لك نظرا إلى الأهمية البالغة لريادة الأعمال والتأهيل لوظائف المستقبل والإسهام في الحد من البطالة فقد أنشأت الجامعة نادي ريادة الأعمال.





وتتمثل رؤية النادي، في بناء جيل من رواد الأعمال قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا بمشروعات مميزة تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ورغبة من النادي في تحقيق رسالته وأهدافه للوصول إلى ما يسمى بالجامعة الريادية.