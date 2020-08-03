AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق أسبوع ريادة الأعمال بكليات جامعة الأزهر.. 7 أغسطس

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:04 م
رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر
Advertisements
محمد شحتة
أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، عن انطلاق أسبوع ريادة الأعمال بكليات الجامعة ومعاهدها في الفترة من 7 أغسطس إلى 14 أغسطس 2020.

وناشدت جامعة الأزهر الكليات ترشيح 50 طالبا من كل كلية للمشاركة في الأسبوع التدريبي في مجال ريادة الأعمال علما بأن التدريب سيجرى إلكترونيا عن بعد وسيتم إعلام الطلاب بذلك في موعده.

يأتي لك نظرا إلى الأهمية البالغة لريادة الأعمال والتأهيل لوظائف المستقبل والإسهام في الحد من البطالة فقد أنشأت الجامعة نادي ريادة الأعمال.

وتتمثل رؤية النادي، في بناء جيل من رواد الأعمال قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا بمشروعات مميزة تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة ورغبة من النادي في تحقيق رسالته وأهدافه للوصول إلى ما يسمى بالجامعة الريادية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

50 ألف منحة لتأهيل الشباب.. 3 وزراء يشهدون إطلاق رالى مصر لريادة الأعمال

هالة السعيد: مشروع رواد 2030 أنشأ 13 مجمعا صناعيا

التخطيط تعلن توصيات سلسة الجلسات النقاشية التي أطلقتها الوزارة حول ريادة الأعمال

ترشيحاتنا

إسفين خلاف بين أمريكا وتركيا.. شجار بشأن حقول نفط في دولة عربية

300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.. مشروع قانون

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3-8-2020 بمحافظات مصر

بشرى| حماية المستهلك يبحث مع التعليم استرداد أولياء الأمور لمصاريف الباص

حكم الوضوء بماء البحر

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى عيد الأضحى

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم