خريطة للتعرف على أماكن المرافق الخدمية بأحياء مدينة العريش

قال المهندس ياسر العماري مدير المتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، إنه تم إعداد خريطة تحدد مواقع تواجد الخدمات في احياء مدينه العريش الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي،
وقال إنه يجرى حاليا عمل رفع مساحي للأماكن لعمل الخريطة حتى يمكن متابعة أي مشكلة تحدث في المياه في أي مكان.
وقال إن الخريطة تحدد أماكن تواجد البلوف والمحابس الرئيسية، والتي من خلالها يمكن تحديد الأعطال التي تتعرض لها هذه المنطقة للعمل على إصلاحها بعد فصل المياه عن المنطقة التي يوجد بها أعطال.
مشيرا إلى أنه تم مد نحو 1000 كيلو متر خطوط شبكه العريش ، وتشير الخريطة إلى إمكانية الاستدلال على المحابس.
وقال إنه يجرى حاليا عمل رفع مساحي للأماكن لعمل الخريطة حتى يمكن متابعة أي مشكلة تحدث في المياه في أي مكان.
وقال إن الخريطة تحدد أماكن تواجد البلوف والمحابس الرئيسية، والتي من خلالها يمكن تحديد الأعطال التي تتعرض لها هذه المنطقة للعمل على إصلاحها بعد فصل المياه عن المنطقة التي يوجد بها أعطال.
مشيرا إلى أنه تم مد نحو 1000 كيلو متر خطوط شبكه العريش ، وتشير الخريطة إلى إمكانية الاستدلال على المحابس.
وقال إن وجود الخريطة سيقضي على شكاوى المواطنين بمختلف أحياء العاصمة العريش بعد الانتهاء من مد شبكة مياه الشرب.
اقرأ أيضا:الأسر تعد الوجبات السيناوية على شاطئ العريش.. انتشار الباعة وتأجير الأحصنة.. أبرز مظاهر الصيف في شمال سيناء