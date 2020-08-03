بناء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة.. شاهد المشروعات المغذية وقود التنمية في مصر

عرضت الإعلامية دينا عبد الكريم خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى ، تقريرًا عن المجمعات الصناعية والتي تعد وقود التنمية في مصر الحديثة .





وتعمل الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية، على بناء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة تتراوح مساحة الوحدات فيها ما بين 144 إلى 1000 متر مربع، مع اتفاقات بنكية لتسهيل منح القروض لأصحاب هذه المصانع التي لا تكلف المنتفعين بها، سوى القيمة الإيجارية، مع تولي الدولة البناء والتجهيز.





وتعد الصناعات المغذية والصغيرة، وقودًا للمصانع العملاقة التي تستهدف يوميًا مئات المكونات والمغذيات الصناعية لتخرج منتجها الرئيسي.





ويعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما بالغًا لمتاعبة إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجمهورية، ولم يخهتم فقط بنسب الإنجاز في إنشا تلك المجمعات، بل حرص على ان يكون لكل مجمع نشاط محدد، سواء هندسي أو غذائي أو دوائي او معدني، على أن يكون مرتبطًا بقائمة المستلزمات التي تستوردها مصر من الخارج للعمل على إنتاجها محليًا بدلًا من استيرداها.