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فن

مع ابنتها الصغرى.. شاهد أحدث ظهور لـ نيللي كريم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:05 م
نيللي كريم و ابنتها
نيللي كريم و ابنتها
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ندى فكري
شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بصورة جديدة لها مع ابنتها  الصغري وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وقالت الفنانة نيللى كريم، فى تصريحات سابقة إنها لا تعارض الأحضان والقبلات فى الأعمال الفنية، حال احتياج العمل لذلك، ووفق رؤية المخرج. 

وتابعت: "أنا لما أحب حد بحب أحضنه حتى في السينما".  

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وأضافت "نيللى كريم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن أي عمل به مشاعر يخرج بشكل جميل، لافتة إلى أن السينما نظيفة المشاعر. 

وتعليقًا على الرافضين للقبلات والأحضان فى الأعمال الفنية، قالت نيللى كريم، إنها حرية شخصية لكل شخص وفق رؤيته.
وتابعت: "كل واحد يعمل اللي هو عاوزه ..هو حر".
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