العزبي: مصر تحتل المركز الأول عربيا وأفريقيًا في صناعة الدواء

أكد الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية ، أن صناعة الدواء فى مصر تشهد تطورا مستمرا مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الأول عربيا و أفريقيا في هذه الصناعة .





وقال العزبي - في تصريحات خاصة - إن استراتيجية تطوير صناعة الدواء فى مصر تعتمد على عدد ركائز منها أن تتوافر لبعض القطاعات الخامات الدوائية ،و تصنيع مشتقات الدواء كالامصال واللقاحات فضلا عن عمليات تسجيل الأدوية، ومراقبة عمليات الإنتاج والتخزين ،وتوافر البحث فى مجال الدواء مشيرا إلى أن الدولة استطاعت أن تقطع شوطا كبيرا فى مجال أبحاث الدواء.









وأشار العزبي إلى أن الدولة تمتلك المقومات الأساسية للريادة في هذا القطاع، ولا سيما مع وجود أكثر من 150 مصنعًا قائما في الوقت الحالي، كما أن هناك مميزات نسبية متعددة لهذا القطاع، وهو ما يُؤهله لفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية .









وأكد على توافر جميع الأدوية فى الاسواق حاليا مشيرا إلى أن في بداية انتشار فيروس كورونا شهد السوق عدم توافر بعض الأدوية نتيجة لضغط الطلب علي الدواء فى الوقت ذاته كانت تتوافر كاملة داخل المستشفيات.





ولفت إلى أن جميع المواد الخام و مستلزمات الإنتاج متوافرة ولم تتأثر بتراجع حركة الاستيراد خلال الفترة الماضية،مشيرا إلى أنه لا يوجد أى نواقص فى الأدوية حاليا سواء المتعلقة بفيروس كورونا أو أدوية الأمراض المزمنة.



