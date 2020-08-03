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مرأة

احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند ارتداء الكمامة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت نجمة Chhaiya Chhaiya صورة على Instagram ، تظهر كيفية وضع القناع بحيث يغطي من الأنف حتى الذقن.

وقالت أن إبقاء قناع الوجه تحت الأنف يهزم الغرض من ارتدائه ، فإن سحبه إلى ذقنك قد يؤدي إلى تلوث القناع من الداخل عندما يلامس منطقة الرقبة المكشوفة ، كما يقول الخبراء. يمكن أن يصاب الفم والأنف أيضًا بالبكتيريا أو الفيروسات أو جراثيم أخرى. لذلك ، على الرغم من أن الكثير منا يرتكبون خطأ سحب القناع أثناء تناول الطعام أو الشرب ، ينصح الخبراء بشدة بعدم استخدامه.

وتتماشى الخطوط التوجيهية مع تلك التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية (WHO). ونصحت منظمة الصحة العالمية ، في وثيقة معلوماتية حول كيفية ارتداء أقنعة النسيج غير الطبية بأمان ، بعدم ارتكاب الأخطاء التالية:

* لا ترتدي قناع يبدو تالفًا.

* لا ترتدي قناع فضفاض.

* لا ترتدي القناع تحت أنفك.

* لا تزيل القناع عندما يكون هناك أشخاص على مسافة متر.

* تجنب ارتداء قناع يجعل من الصعب عليك التنفس من خلاله.

* لا ترتدي قناع متسخ أو مبلل.

* لا تشارك القناع الخاص بك مع الآخرين.

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