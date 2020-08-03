احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند ارتداء الكمامة

نشرت نجمة Chhaiya Chhaiya صورة على Instagram ، تظهر كيفية وضع القناع بحيث يغطي من الأنف حتى الذقن .





وقالت أن إبقاء قناع الوجه تحت الأنف يهزم الغرض من ارتدائه ، فإن سحبه إلى ذقنك قد يؤدي إلى تلوث القناع من الداخل عندما يلامس منطقة الرقبة المكشوفة ، كما يقول الخبراء. يمكن أن يصاب الفم والأنف أيضًا بالبكتيريا أو الفيروسات أو جراثيم أخرى. لذلك ، على الرغم من أن الكثير منا يرتكبون خطأ سحب القناع أثناء تناول الطعام أو الشرب ، ينصح الخبراء بشدة بعدم استخدامه.





وتتماشى الخطوط التوجيهية مع تلك التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية (WHO). ونصحت منظمة الصحة العالمية ، في وثيقة معلوماتية حول كيفية ارتداء أقنعة النسيج غير الطبية بأمان ، بعدم ارتكاب الأخطاء التالية:





* لا ترتدي قناع يبدو تالفًا.





* لا ترتدي قناع فضفاض.





* لا ترتدي القناع تحت أنفك.





* لا تزيل القناع عندما يكون هناك أشخاص على مسافة متر.





* تجنب ارتداء قناع يجعل من الصعب عليك التنفس من خلاله.





* لا ترتدي قناع متسخ أو مبلل.





* لا تشارك القناع الخاص بك مع الآخرين.



