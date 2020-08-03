لسد العجز.. برلمانى يؤيد مقترح إلزام خريجي كليات الطب بالعمل محليا 5 سنوات قبل السفر

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن مقترح إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر سبق وان تحدثنا عنه داخل لجنة الصحة بالبرلمان ، خاصة وان الدولة تنفق على الأطباء مبالغ طائلة ، فى ظل التعليم المجانى الجامعى.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب ألا يتقدم الطبيب بإستقاله ولايسافر للعمل بالخارج ، إلا بعد العمل لمدة معينة داخل مصر.





وتابع أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان : من لا يلتزم من الأطباء للعمل لمدة معينة داخل مصر ، فعليه أن يدفع مصاريف تعليمه، خاصه فى ظل وجود عجز للأطباء بنسبة 50 %.





وطالب النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة السيطرة على ظاهرة سفر الأطباء للعمل بالخارج، عن طريق إلزام خريجي كليات الطب بالعمل لمدة 5 سنوات قبل السفر.





وكان قد قال النائب حاتم عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن أزمة عجز الأطباء خطيرة للغاية، وظهر ذلك بوضوح في ظل أزمة فيروس كورونا.





وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية، أنه يجب مواجهة أزمة عجز الأطباء بعد انتهاء فيروس كورونا، والتي أعطت دروس عديدة للمسؤولين والمواطنين.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة عليها أن تغير من أولوياتها الفترة المقبلة، وتعطي القطاع الصحي والأطقم الطبية أهمية خاصة، باعتبار أن الملف يمثل أمنا قوميا.