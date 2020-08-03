نشرة المرأة والصحة.. حالات ممنوعة من اتباع الكيتو دايت.. إطلالات النجمات فى عيد الأضحى.. استخدامات لليمون لن تتوقعيها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









مع بداية إجازة عيد الأضحى المبارك حرصت الكثير من النجمات والمشاهير على مشاركة متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور التى كشفت عن إطلالاتهن التى تنوعت من نجمة لأخرى.

وسيطرت الجرأة على أغلب إطلالات النجمات فى عيد الأضحى، حيث اعتمدت أغلبهن على التصميمات والأزياء العصرية التى تتناسب مع الأجواء الصيفية والبحر.









مع استمرار وتفشي فيروس كورونا، الذى أدى إلى إصابات ملايين ووفاة آلاف الأشخاص حول العالم، فلابد أن نعرف أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من COVID-19 سوف يتحملون عواقب صحية طويلة الأمد تسمى متلازمة ما بعد كورونا.





يعتبر حليب الثدي هو الأكثر فائدة للطفل، وفي الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية أظهرت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية توفر العديد من المزايا لحديثي الولادة، بما في ذلك انخفاض مخاطر التهابات الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم وحتى مرض السكري.





لدينا جميعًا الليمون في المنزل، لكن معظمنا يستخدمه فقط للطهي. بعض الناس، الذين يدركون فوائد شعره وبشرته يستخدمونه بشكل مريح، ولكن إلى حد كبير يظل الجميع غافلين عن المزايا العديدة للفاكهة الأساسية.

هنا، نناقش بعض الاختراقات الفريدة، والتي يمكن أن تساعد الفاكهة في جعل حياتك أسهل.





حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.





حرصت الأعلامية اللبنانية فاتن موسي زوجة الفنان مصطفي فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.



