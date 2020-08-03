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فن

تجاوزت 40 عامًا.. رحلة علي الحجار بـ مسرح النافورة بالأوبرا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة
يستعرض النجم على الحجار رحلته الفنية التى تجاوزت 40 عاما وذلك خلال حفله المقام فى الثامنة مساء الخميس 6 اغسطس على مسرح النافورة بدار الاوبرا.

 يقدم الحجار مجموعة من اعماله الغنائية المميزة منها يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وغيرها .

من جانبه ابدى على الحجار اعتزازه باستقبال جمهوره فى دار الاوبرا المصرية واكد سعادته باستئناف الانشطة الابداعية فى مصر باعتبار الفن والثقافة وجدان وضمير المجتمع .


وكان قد قال الفنان مدحت صالح، إن الفنان علي  الحجار ومحمد الحلو هم أساتذته في الغناء الدرامي، موضحا أنه  قدم أول تتر لمسلسل درامى من خلال "أيوب البحر"، وكان من كلمات العظيم الراحل فؤاد حداد، وألحان مختار السيد، وأحدث التترات التى قدمها كانت فى رمضان 2020 فى مسلسل " ونحب تانى ليه".

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