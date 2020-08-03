اليابان تتعهد بالعمل للوصول لعالم خال من الأسلحة النووية

صرح رئيس الوزراء اليابني شينزو آبي اليوم الاثنين أن بلاده ستعمل على الوصول لعالم خال من الأسلحة النووية، مع اقتراب إحياء الذكرى 75 للهجوم على مدينتي "هيروشيما" و"نجازاكي" بالأسلحة النووية.





وقال آبي، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، إنه يخطط لحضور مراسم إحياء ذكرى الهجمات المقررة الخميس في هيروشيما والأحد في نجازاكي وأنه سيواصل تقديم الدعم للناجين.



