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كاتبة تحذر من فخ عناوين الكتب ..اللي بيكتبوا اكتر من اللي بيقروا.. فيديو

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:20 م
الكاتبة رشا سمير
الكاتبة رشا سمير
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كريم الخطيب
قالت الكاتبة والمؤلفة رشا سمير، إن هناك أنواعا من الكتب تقع بالبعض في "فخ" ، بسبب العناوين الجذابة ، ويتفاجأون ان المحتوى هزلي للغاية وهذا أربك المشهد في مصر بصورة ملحوظة خاصة في الثقافة.


وأضافت سمير خلال لقائها مع الإعلامية دينا عبد الكريم في برنامج "صباح الخير يا مصر " المذاع على القناة الاولى، أن هناك زخما وارتباكا للمشهد في وسط هذا الزحام، لان "اللي بيكتبوا اكتر من اللي بيقروا".


وأوضحت الكاتبة رشا سمير، أن الساحة أصبحت مليئة بكتب وروايات ليس لها قيمة لكتاب ليسوا معروفين للجمهور، وهذا ما شاهدناه في معرض الكتاب خلال الفترة الماضية بشهادة الكثير.


ونوهت إلى أن هناك شبابا اثبتوا ابداعهم في الكتابة بشكل رائع وجذاب جدا، وفي جانب آخر هناك من يطلق عليهم كتاب يكتبون "العجب"، لذلك لديها عتاب ولوم على دور النشر التي تسمح بنشر هذه الكتب. 
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