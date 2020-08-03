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أخبار العالم

ترامب يطالب بإعدام منفذ اعتداء ماراتون بوسطن

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعودة حكم بالإعدام  بشكل موسع، وفق ماذكرت صحف متفرقة.

ودعا ترامب بتنفيذ حكم الاعدام على منفذ اعتداء ماراتون بوسطن "جوهر تسارناييف" بعد أن أبطلته محكمة استئناف.

وقال ترامب "نادرا ما استحق أحد حكم الإعدام أكثر من منفذ اعتداء بوسطن، جوهر تسارناييف".

وأضاف "أشخاص كثر دُمرت حياتهم أو خسروها. يجب على الحكومة الفدرالية أن تسعى مجددا لفرض حكم الاعدام عليه بعد إعادة محاكمته. لا يمكن لبلدنا أن يدع حكم الاستئناف قائما".

حُكم على جوهر البالغ 27 عاما بالإعدام عام 2015 بعد إدانته بزرع قنبلتين مصنعتين محليا قرب خط نهاية سباق ماراتون بوسطن عام 2013، ما أدى الى مقتل ثلاثة اشخاص وجرح 264 آخرين.

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