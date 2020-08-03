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برلمان

مقترح برلماني لحصر الشواطئ الخطرة وحظرها على المواطنين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:58 م
شواطىء
شواطىء
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فريدة محمد

ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة مواجهة حاسمة من قبل الأجهزة المعنية لكافة الشواطئ الخطرة التى تتسبب في غرق المصريين، وذلك مع إعادة فتح الشواطئ مرة أخري بعد تجاوز أزمة كورونا، والتى تشهد انحسار يومي بكافة المحافظات المصرية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن  وقائع الغرق بالشواطئ أصبحت تتكرر بشكل كبير، وآخرها أزمة شاطئ النخيل بالاسكندرية وتداعيات السلبية علي العديد من الأسر، وغيرها من الشواطئ الأخري التى تحتاج لحصر ومواجهة خاصة الخطرة منها، مع حملات توعية  حكومية مستمرة بعدم المجازفة من قبل المواطنين ونزول الشواطئ  في أوقات ليست مخصصة لذلك، حرصا علي سلامتهم وصحتهم.


ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة مطالبة بحصر شامل لجميع الشواطئ الخطرة فى مصر، ووضع رادع حاسم من الإقتراب بها من قبل المواطنين، ومن ثم العمل علي  إعادة تشغيل هذه الشواطئ الخطرة وفق ضوابط علمية إذا كنا فى حاجة العمل إليها، وليس ترك الأمر لتقديرات المواطنين التى تنتهي دائما بنسب وفيات كثيرة.


واختتم حديثه بالتأكيد علي أن الحكومة المصرية التى قدمت النموذج الأفضل ولا تزال فى مواجهة كورنا، بهدف صحة وسلامة المواطنين لن تتأخر عن الحفاظ علي صحتهم مهما كانت التحديات، مشيرا إلي أن عودة الشواطئ وفتحها لابد أن يصاحبه مثل هذه الإجراءات الحاسمة.
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