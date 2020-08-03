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ثقافة

خطاب من هيباتيا لثيون.. كتاب جديد عن مركز نهر النيل للنشر بالقاهرة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدرت مؤخرا عن مركز نهر النيل للنشر بالقاهرة٬  الترجمة العربية لكتاب "خطاب من هيباتيا لثيون" من أعمال الشاعرة والكاتبة الإيطالية "أنتونيلا ريتزو"، ونقلتها للعربية منال سري.

تشير "سري" في مقدمتها لترجمة الكتاب إلى أن "هيباتيا" اسمٌ مؤنثٌ مشتقٌّ من الكلمة اليونانية "هيباتوس"، وتعني العالية أو ذات المقام الرفيع، وأول وآخر من سميت بهذا الأسم هي "هيباتيا" الفليسوفة وأول عالمة أنثى في التاريخ. 

في عام 380م ولدت في الإسكندرية في مصر التي كانت تحت الحكم الروماني، فهي مصرية من أصول يونانية، أبوها هو "ثيون" عالم الرياضيات اليوناني الشهير وآخر أمناء مكتبة الإسكندرية الكبرى القديمة، التي تعتبر أول معهد للبحوث في تاريخ العالم.

في تلك المكتبة جلس عمالقة الفكر والعلم، ومن بين هؤلاء العمالقة كانت هناك امرأة عظيمة اسمها "هيباتيا" وقد اعتنى "ثيون" بتعليم ابنته، وبين أروقة مكتبة الإسكندرية نقل إليها ما حصله من علوم ومعارف، ثم أرسلها وهي في العشرين من عمرها إلى "أثينا" و"روما" لتدرس العلوم والفلسفات المختلفة. ولما أنهت "هيباتيا" رحلتها الدراسية وعادت إلى مصر، وبدأت في نقل علومها للمصريين وتعليمهم، والتف حولها تلاميذها يُجِلُّونها ويحترمونها ويكنون لها التقدير ويتسابقون لإرضائها، ويحرصون – بكل ما لديهم من قدرة - على التزود بأفكارها وأقوالها وأسلوبها في الحياة العلمية. أصبحت "هيباتيا" رمزًا من رموزِ العلمِ والحكمةِ والفضيلة.

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