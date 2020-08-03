11 و12 اغسطس.. مرشحو الحركة الوطنية بانتخابات الشيوخ يطلقون حملة "مصر مستنية"

اطلق مرشحو حزب الحركة الوطنية المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ علي القائمة والفردي حملة وطنية لتحفيز المواطنين علي المشاركة في الانتخابات تحت اسم " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " الحملة انطلقت في جميع محافظات الجمهورية وتم توجيه الدعوة لكل الاحزاب والقوي السياسية والمرشحين لتبني الحملة بوصفها حملة وطنية تستهدف دفع عجلة التنمية السياسية للأمام.





واكد الدكتور هشام حسين امين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الجيزة والمرشح علي المقاعد الفردية بمحافظة الجيزة ان حملة : " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " تلقي رواجا كبيرا وتدفع المواطنية بقوة نحو المشاركة في ماراثون الانتخابات ، ونحن في الحركة الوطنية نراهن علي وعي الناخب ونراهن وطنيته وقناعته بان المشاركة واجب وطني.









واردف الدكتور هشام حسين قائلا : اننا نستخدم الميديا وكل وسائل الاعلام والسوشيال والفيديوهات وكذلك التواصل الميداني من اجل المشاركة وإنجاح الحملة بما يساهم في احداث حالة قوية من الحراك السياسي في الشارع المصري ونحن بحاجة ماسة لهذا الحراك.









وأضاف هشام حسين ان الوطن وطننا والنهوض به مسئوليتنا جميعًا وليس ابدا مسئولية فرد او حكومة إنما هو مسئولية شعب باكملة لذا علينا التغلب علي الكثير من الصعاب والتحديات التى من الممكن أن تقيد حركة الوطن لذا فواجبنا التحرك السريع نحو احداث حراك سياسي وبناء مستقبل مشرق لكل الأجيال الموجودة والقادمة والبداية تكون بالمشاركة والتفاعل مع اي قضايا عامة تهم الدولة ككل .









واكد هاني العسال مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ومرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من اجل مصر في انتخابات الشيوخ علي ديناميكية وفاعلية الحملة التوعوية التي اطلقها الحزب تحت مسمي : " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " موضحا ان مصر بالفعل تنتظر ابنائها في الموعد المحدد لانتخابات الشيوخ في اغسطس المقبل من اجل انتخاب غرفة ثانية للبرلمان تساهم في نهضة الدولة وإثراء تجربتها السياسية والديمقراطية.









وطالب هاني العسال كل أعضاء وقيادات الحزب بضرورة التعاطي مع الحملة والبدء فى حث المواطنين للمشاركة في الانتخابات فى كل ربوع مصر ومحافظاتها باعتبارها حملة قومية وطنية هدفها الدفع نحو الأمام من اجل بناء مجلس تشريعي جديد ودفع عجلة التنمية السياسية وخلق حالة من التعاضد والتوحد والاصطفاف خلف موسسات الدولة وقيادتها السياسية واختتم العسال قائلا : مصر بتتغير نحو الأفضل.









وتابع هاني العسال قائلا : نحن نقف جميعا يدا واحدة مع بلدنا ولا تراجع ولا استسلام في ذلك ولدينا طموحات غير محدود لبناء الوطن واستكمال مؤسساته النيابية في ظل تواجدنا ضمن تحالف حزبي كبير يضم كل الأطياف السياسية في اطار شامل وواسع يحمل نفس الهدف وهو تغليب المصلحة العليا من أجل مصر لذا فان المشاركة في حملة " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " .. واجب وطني علي الجميع وبلا استثناء ولا ينبغي مطلقا التراجع او التخلي عنه.









وقال محمد عزمي الامين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية وامين شباب الجمهورية والمرشح علي القائمة الوطنية من اجل مصر في انتخابات الشيوخ ان حملة " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " حملة قومية وطنية ينبغي الا تقتصر علي حزب الحركة الوطنية في مطالبًا كل الاحزاب والقوي السياسية بضرورة التفاعل والتعاطي مع الحملة لإنجاحها خاصة وانها تستهدف المشاركة قبل ما تستهدف مرشحين بعينهم موضحا ان مسار الحرية والبناء السياسي والاقتصادية وامتلاك حرية القرار يبدا من المشاركة .









وشدد محمد عزمي علي انه ينبغي ان يكون هدف المشاركة هدف ثابت لكل مواطن مصري حتي تتقدم بلدنا وتنهض من عثرات تواجهها علي أصعدة متعددة مضيفا بان مشوار البناء ما زال لم يكتمل وان الدولة لازالت أمام طريق طويل من التحديات والصعاب في ظل مؤمرات وحيل تحاك ضدها من الخارج واحيانًا من عملاء الداخل ايضًا.





وقال الدكتور سمير عبد الفتاح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمرشح علي المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ أنه يكثف جهوده خلال الأيام المقبلة فى التواصل مع المواطنين ودفعهم للمشاركة في الانتخابات وبكثافة حتي نقدم تجربة انتخابية حضارية ومتميزة امام كل دول العالم موضحًا اننا نتبني حملة توعوية للمشاركة تحت اسم " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس".









وشدد الدكتور سمير عبدالفتاح علي ان الانتخابات لم تشغلنا عن تدريب وتأهيل كوادرنا للدفع بهم فى انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية المقبلة موضحا بان الحزب لدية من القيادات والكوادر القادرة علي المنافسة وكسب مقاعد تليق باسم الحزب ومكانته في الحياة السياسية .









ونوهت الدكتورة حنان الشاذلي مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمرشحة علي المقاعد الفردية بمحافظة القاهرة إلى أن أمانات الحزب بجميع محافظات مصر تحفز الناخبين علي المشاركة الفعالة والإيجابية في انتخابات الشيوخ فالصوت امانه ينبغي الحفاظ عليها حتي يصل الي من يستحقه مشيرة الي ان حملة التحفيز تحمل اسم : " مصر مستنية تسمع صوتك .. 11 و 12 اغسطس " .









وقالت حنان الشاذلي انها تعمل جاهدة علي إنجاح الحملة بمحافظة القاهرة من اجل تحفيز ناخبي المحافظة علي المشاركة فى الانتخابات وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فتح أبواب اللجان الان.