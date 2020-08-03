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فن

هل يقدم أغنية مهرجان؟ شاهد فيديو لايف مع المطرب إيساف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:02 م
صدى البلد
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سمر سعد
أجرى موقع "صدى البلد" الإخباري حوارًا خاصًا مع المطرب إيساف عبر تطبيق "زووم"، ضمن سلسلة حوارات برنامج "اسأل نجمك" على "يوتيوب". 

وتحدث المطرب إيساف خلال اللقاء عن أغنيته الجديدة "كل سنة وانت طيب" وكواليسها وتصويرها فيديو كليب، وردود الأفعال التي حصدها بعد إذاعتها. 

كما تحدث إيساف عن ألبومه الجديد والأغنيات التي يعمل عليها حاليًا، وما إذا كان قدم أو سيقدم أغنية مهرجان خلال الفترة المقبلة. 

وشدا إيساف في هذا الفيديو اللايف بعدد من أغنياته.

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