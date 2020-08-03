مصرع طفل وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارتين بالمحلة

لقي طفل وأصيب 3 أشخاص أخرون فى حادث تصادم سيارتين بطريق المؤدي الى نادي الشرطي "المحلة –زغتي " بمحافظة الغربية وتم الدفع بسيارتين إسعاف لنقل المصابين والضحايا الى طوارىء مستشفي المحلة العام لاسعافهم.





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تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة بورود إخطارا من لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين علي طريق نادى الشرطة بدائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم بانتقالها إلي موقع الحادث.





وكشفت المعاينه الأولية للأجهزة الأمنية وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي نتيجه سير أحدهم عكس الاتجاه مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 3 أخرين.





كما نقل الجثة والمصابين للمستشفي العام من خلال الدفع بسيارتين إسعاف وتم إعادة تسيير الحركة المرورية وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.