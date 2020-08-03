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فن

فى ذكرى ميلاد مديحة كامل| مخرج آخر أفلامها يروي لـ صدى البلد تفاصيل اعتزالها وارتدائها الحجاب

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:03 م
مديحة كامل
مديحة كامل
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتى قدمت عددا من الأدوار المهمة التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.
 

يحكي المخرج عادل الاعصر الذى تعاون مع مديحة كامل فى آخر أفلامها "بوابة إبليس"  تفاصيل الفيلم والذى قررت أثناء تصويره الاعتزال وارتداء الحجاب بعد أن صورت عددا قليلا من المشاهد،ما وضع صناع الفيلم فى مأزق كبير. 


ويضيف الأعصر في تصريح لـ "صدى البلد" قائلا : "اعتبر فيلم "بوابة إبليس" من الأعمال الصعب تنفيذها خاصة أننا تعرضنا الى موقف فريد من نوعه، وقلما نشاهده فى عالم الفن حيث قررت الفنانة مديحة كامل أن تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب. 


وأوضح عادل :حاولت كثيرا أن أرجعها عن هذا القرار إلا أنها قررت الاعتزال نهائيا، وكان قد تم تصوير 50 % فقط من العمل، ودورها فى العمل رئيسى، وتغلبت على هذا الموقف من خلال عملية المونتاج والدوبليرة، بحيث من يشاهد العمل لا يمكن أن يتخيل عدم وجود مديحة كامل فى العمل ككل، فكان التنفيذ صعب للغاية، وقد اخبرت المنتج وقتها إبراهيم شلبى بقرار مديحة كامل، وبعد تفكير استغرق شهرين تقريبا قررت الاستعانة بدوبليرة. 

واشار  قائلا : "كما استعنت ببعض مشاهد قامت مديحة كامل بتصويرها فى الفيلم وتم تقطيعها الى شوتات قصيرة، والفيلم شارك فى بطولته بجانب مديحة كامل كل من محمود حميدة، هشام عبد الحميد، وحسن الأسمر، وميمى جمال، وعايدة عبد العزيز، وصفاء السبع، ومن إخراج عادل الأعصر وأسامة فريد، وتأليف محمد الباسوسى.  
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