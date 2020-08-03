لصالح 34 ألف أسرة فقيرة.. "مصر الخير" توزع لحوم الأضاحي بالمنيا

اعلنت مؤسسة مصر الخير بالمنيا، عن ذبح 200 رأس ماشية لتوزيعها على 34 ألف أسرة بإجمالي 136 ألف مستفيد من الاسر الأكثر احتياجًا.
وذلك خلال أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على ادخال الفرحة والبهجة عليهم.
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من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد، بالإضافة لدورها المتميز في خدمة المجتمع وحل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.
وقال حازم وفا، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إن الحملة تم تنفيذها بمشاركة 90 جمعية أهلية وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة المنيا، وتم تحديد القري المستهدف بإجمالي 125 قرية على مستوي مراكز المحافظة، على ان تكون الحملة تحت إشراف الطب البيطري وفى المجازر المتخصصة.