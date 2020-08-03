لصالح 34 ألف أسرة فقيرة.. "مصر الخير" توزع لحوم الأضاحي بالمنيا

اعلنت مؤسسة مصر الخير بالمنيا ، عن ذبح 200 رأس ماشية لتوزيعها على 34 ألف أسرة بإجمالي 136 ألف مستفيد من الاسر الأكثر احتياجًا.





وذلك خلال أيام عيد الأضحى ، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على ادخال الفرحة والبهجة عليهم.





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من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد، بالإضافة لدورها المتميز في خدمة المجتمع وحل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.



