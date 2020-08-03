AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لصالح 34 ألف أسرة فقيرة.. "مصر الخير" توزع لحوم الأضاحي بالمنيا

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
اعلنت مؤسسة مصر الخير بالمنيا، عن ذبح 200 رأس ماشية لتوزيعها على 34 ألف أسرة بإجمالي 136 ألف مستفيد من الاسر الأكثر احتياجًا. 

وذلك خلال أيام عيد الأضحى، وذلك ضمن حملة صك الأضحية التي تتبناها المؤسسة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والعمل على ادخال الفرحة والبهجة عليهم. 

اقرأ المزيد: 


من جانبه، أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالدور الذي تتبناه مؤسسة مصر الخير في التخفيف عن كاهل المواطنين، وإدخال السرور عليهم خلال أيام العيد، بالإضافة لدورها المتميز في خدمة المجتمع وحل مشاكل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع مؤسسات المجتمع المدني لدعم دور الدولة البارز في مساعدة أبنائها.

وقال حازم وفا، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بالمنيا، إن الحملة تم تنفيذها بمشاركة 90 جمعية أهلية وبالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة المنيا، وتم تحديد القري المستهدف بإجمالي 125 قرية على مستوي مراكز المحافظة، على ان تكون الحملة تحت إشراف الطب البيطري وفى المجازر المتخصصة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للأسر الأكثر احتياجا.. الأورمان تستهدف توزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحي و25 عجلا بلديا بالدقهلية

مع قرب عيد الأضحى.. الأورمان تستهدف توزيع 100 ألف كيلو لحوم أضاحى و30 عجل بلدى للأسر الأكثر احتياجًا

الأورمان تستهدف توزيع 150 ألف كيلو لحوم أضاحٍ للأسر الأكثر احتياجًا فى الفيوم

الأورمان: نستهدف توزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحي فى كفرالشيخ

يستفيد منها 2.5 مليون مواطن.. مصر الخير تحصل على أكثر من 30 ألف صك أضحية

غدًا.. ذبح 50 رأس ماشية من الأورمان وتوزيعها على أهالي بني سويف

ترشيحاتنا

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس رابع أيام العيد

ارتفاع جديد.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020

تراكمت الديون على أخي فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي لتعليم أبنائه

الشهر المقبل .. بريطانيا تعلن موعد إنتاج لقاح كورونا

احتجاجا على الأداء الحكومي.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته من الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور