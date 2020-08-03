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حوادث

خلال 24 ساعة.. ضبط 191 أسلحة نارية وبيضاء بحوزة 19 متهما

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 30 قطعة سلاح نارى، بحوزة 19 متهما.

وتم ضبط بندقيتين آلي، و12 بندقية خرطوش، و5 طبنجات، و11 فرد محلى، و100 طلقة مختلفة الأعيرة، و5 خزائن، و161 قطعة سلاح أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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