AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جددى سفرتك.. طريقة عمل فتة الكبدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:06 م
طريقة عمل فتة الكبدة
طريقة عمل فتة الكبدة
Advertisements
هاجر هانئ
فتة الكبدة من الأطباق غير التقليدية والجديدة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد المنزل بأسهل الخطوات، فنقدم لكم طريقة عمل فتة الكبدة من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.


مقادير فتة الكبدة
2 كوب أرز مصري
ملعقة كبيرة كركم 
سمنة بلدي 
خبز بلدي محمص مكعبات
مرقة لحم
 كيلو كبد وقلوب وكلاوي بقري  شرائح
ثوم صحيح
ملح وفلفل 
كمون 
خل 
فلفل أحمر حار 
عصير ليمون 
2 ملعقة كبيرة صلصة 

اقرأ أيضا..

طريقة تحضير فتة الكبدة
-يشوح الثوم والفلفل الحار فى السمنة على النار
-تضاف قطع القلوب والكلاوي
-يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون
-تضاف الكبدة والخل الأبيض وعصير الليمون وصلصة الطماطم
-يخلط الكركم والملح في خليط من الزيت والسمنة على النار
-تضاف المرقة أو الماء
-يضاف الأرز ويقلب كل الخليط على النار
-تهدئة النار عند الغليان ويغطى الخليط ويترك على النار حتى الغليان
-يغرف الأرز مع خليط الكبدة وتزين بالبقدونس المفروم وتقدم

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل قلقاس أحمر بمذاق لا يقاوم

جددي سفرتك في العيد بطريقة عمل فتة لسان.. فيديو

لعشاقه.. طريقة عمل فتة لسان فى العيد.. فيديو

طريقة عمل فتة لحمة ضاني لأول يوم العيد... فيديو

طريقة عمل الفتة.. 6 وصفات متنوعة ولذيذة.. أغربها الكباب واللسان

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل السجق في المنزل.. فيديو

ترشيحاتنا

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

تأكيدا لـ صدى البلد.. الكاف يعدل نظام نصف نهائي أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي والزمالك

السعودية تزف بشرى سارة عن موسم الحج هذا العام

النواب يكشف عن تفاصيل تعديل قانون امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور