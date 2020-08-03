مشاعر خالدة.. رواية رومانسية للروائي محمد الديب

يستعد الكاتب الروائي محمد الديب لطرح رواية جديدة بعنوان "مشاعر خالدة"، تصدر قريبًا عن دار نشر الناشر





، وتدور أحداثها حول غياب الحبيبة الأولى والتي يظل حبها مشاعر خالدة في قلب بعض الشباب خاصًة الذي لا يستطيع الارتباط والزواج من فتاة آخرى.





وأشار "محمد الديب"إلى أن رواية "مشاعر خالدة" تناقش الجانب الرومانسي في حياة الشباب "البنين والبنات"، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من الجوانب الاجتماعية التي تدفعهم للإنفصال وعدم استكمال المشوار الذي اتفقوا على استكماله معًا، حيث أن الرواية تتضمن قصص واقعية لقصص حب نشأت بين عدد من الشباب وظل أحدهم يتذكر المشاعر الخالدة في قلبه وعقله.





يذكر أن محمد فتحي محمد الشهير بـ محمد الديب، ولِد في يناير 1988، وامتاز بشغفه وولعه بمجال ريادة الأعمال واهتمامه الشديد بالقراءات الأدبية منذ الصغر، فنمت لديه المهارات الخلّاقة والمبدعة في هذين المحورين على حد سواء، وقد اعتاد تسجيل خواطره والتدرب باستمرار على أساليب اللغة وفنون الخيال على اختلاف أشكالها فلم يكن من الصعب أن تتحول تلك الهواية البادئة في الطفولة إلى عمل جاد في سن الرشد، فنتج عنها كتابة الديب لعدة مؤلفات نُشرت باسمه، كان أولها كتاب بعنوان "المحترف" ثم صدر عنه روايتين أولهما بعنوان "حبيبتي وكفى" والأخرى بعنوان "الجميلة والشرير" وكما كان من المتوقع فقد أحرزت تلك المؤلفات نجاحًا نقديًا وجماهيريًا.



