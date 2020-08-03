AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلال 24 ساعة.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط 90 قضية مخدرات و94 متهما

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. 

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قضية مخدرات بحوزة 94 متهمًا.

وجرى ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 3,895 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,220 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 997 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 456 جرام. 

كما تم ضبط كمية من مخدر البودرة وزنت 35 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,770 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 29 جرام، و4112 قرصًا مخدرًا. 

واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

١١١ كيلو حشيش و٧٠٩ كيلو بانجو.. جهود الداخلية فى مواجهة أباطرة الكيف خلال أسبوع

الداخلية في أسبوع.. ضبط ١١٩٤ تاجر مخدرات وبحوزتهم ١٠٩ كيلو حشيش وربع طن بانجو

شاهد .. قوات الشرطة تداهم البؤر الإجرامية فى السحر والجمال وبحيرة المنزلة

قبل بيعها للشباب.. الداخلية تضبط ٦٠٢ كيلو بانجو و٢٦٥ كيلو حشيش

الداخلية فى أسبوع .. ضبط 106 كيلو حشيش و247 كيلو بانجو

الداخلية تضبط 91 كيلو حشيش وربع طن بانجو في حملات أمنية خلال أسبوع

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد.. اسعار الذهب اليوم الاثنين 3-8-2020

في ذكري ميلاد مديحة كامل.. تزوجت 3 مرات وارتدت الحجاب في السنوات الأخيرة من حياتها

هل يجوز الدعاء للميت غير المسلم ؟.. دار الإفتاء ترد

مع ابنتها الصغرى.. شاهد أحدث ظهور لـ نيللي كريم

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

احتجاجا على الأداء الحكومي.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته من الحكومة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور