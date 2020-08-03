خلال 24 ساعة.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات وتضبط 90 قضية مخدرات و94 متهما

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.





وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قضية مخدرات بحوزة 94 متهمًا.





وجرى ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 3,895 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 3,220 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 997 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 456 جرام.





كما تم ضبط كمية من مخدر البودرة وزنت 35 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,770 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 29 جرام، و4112 قرصًا مخدرًا.



