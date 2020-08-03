ننشر تفاصيل تأجيل مواعيد بعض امتحانات زراعة عين شمس

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تم تأجيل موعد امتحان بعض مقررات ( برنامج تكنولوجيا حيوية - برنامج هندسة زراعية - برنامج الانتاج الحيواني لائحة قديمة).
وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد ان 4 مقرارت فقط التي تم تأجيل امتحانتهم وهم.
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- طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية : حيث تقرر تأجيل امتحان مقرر كيمياء الزيوت والدهون (312)الي يوم 9-8-2020 ، كما تقرر تأجيل امتحان مقرر كيمياء الزيوت والدهون (416)الي يوم 9-8-2020
- طلاب برنامج الهندسة الزراعية : حيث تقرر تأجيل امتحان مقرر الاقتصاد الزراعي (208) الي يوم الأحد 9-8-2020
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- طلاب برنامج الإنتاج الحيواني لائحة قديمة : حيث تم تحديد موعد امتحان مقرر الوراثة السيتولوجية الجزيئية (304) يوم الثلاثاء 4-8_2020
وأكد الدكتور احمد جلال ان منذ بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية 11يوليو لم نرصد اي حالة اشتباه كورونا منوها ان نسبة الغياب لا تتخطي 1% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% .