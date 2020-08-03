AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ريطانيا تطرح الأسبوع المقبل فحصين يكشفان عن كورونا خلال 90 دقيقة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:12 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 أعلنت بريطانيا اليوم /الاثنين/ طرح فحصين جديدين للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 90 دقيقة بدءا من الأسبوع المقبل.
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية - " إن الفحصين اللذين بإمكانهما الكشف عن الأنفلونزا العادية إلى جانب فيروس كورونا سيكون لهما منفعة كبيرة ونحن مقبلين على قدوم فصل الشتاء، حيث سيمكنا المرضى من اتباع الإرشادات الصحيحة لحماية أنفسهم والآخرين".
وأضافت القناة أنه من الممكن إجراء هذين الاختبارين في دور رعاية المسنين والمنازل والمعامل بدءا من الأسبوع القادم، موضحة أنها لا تحتاج فريقا طبيا مدربا لأخذ مسحات من المريض.
تأتي هذه الإجراءات في إطار إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن رغبته في إجراء 500 ألف مسحة للكشف عن الفيروس الوبائي يوميا مع حلول شهر أكتوبر في تخوف من احتمالية حدوث موجة ثانية من الجائحة في فصل الشتاء المقبل.
وسيتم إتاحة إجراء 450 ألف فحص من نوع "لامبور" في مراكز الرعاية والمعامل في إنجلترا بداية من الأسبوع المقبل، لتصل أعداد الفحوصات السريعة إلى مليون فحص في وقت لاحق من العام الجاري. 


Advertisements

ترشيحاتنا

طفل يخلع ملابسه| شاهد مذيعة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء

ليس له علاقة بـ النهضة.. وزير الري السابق يكشف لـ صدى البلد أسباب انهيار سد السودان

رسميا .. الكاف يعلن إقامة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا بدون جمهور

انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك.. اليوم

بعد سقوط 21 قتيلا و43 مصابا.. الجيش الأفغاني يسيطر على هجوم استهدف سجن جلال آباد

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

بفساتين أنيقة.. ملكة جمال العالم تخطف الأنظار في حفل زفافها

مواصفات سكودا كاميك skoda kamiq بعد طرحها رسميا في الساحل الشمالي| شاهد