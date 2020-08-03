هازارد: مصممون على تخطي عقبة مانشستر سيتي والتتويج بدوري الأبطال

يستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي ، يوم الجمعة المقبل، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، بمدينة مانشستر.





وتحدث البلجيكي إيدين هازارد ، نجم النادي الملكي عن المباراة المرتقبة وعدم ذكرياته مع دوري أبطال أوروبا وأجمل هدف شاهده في البطولة.





وقال هازرد، إن ز يدان تحدث معنا عن مباراة السيتي، وإذا عبرنا سيكون أمامنا 3 نهائيات للفوز بدوري أبطال أوروبا، و سيكون هناك 90 دقيقة فقط لنلعب كرة القدم، ولأننا ريال مدريد سنفكر في الفوز فقط وحصد اللقب".





وأضاف: "أفضل هدف لي في دوري الأبطال، كان خارج ملعبنا ضد شالكة الألماني عندما كنت مع تشيلسي".





وأشار إلى أن هدف زيدان في باير ليفركوزن هو الأفضل على الاطلاق في البطولة، بالقدم اليسرى وفي الزاوية العليا وفي نهائي البطولة هذا أمر مميز، كما أن هدف رونالدو ضد يوفنتوس من ضربة مقصية كان رائعا، وأيضا جاريث بيل ضد ليفربول".





وتابع: "الجميع يشعر بالسعادة بعودة دوري الأبطال بعد فترة طويلة من التوقف".



