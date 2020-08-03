بأسبقية الحجز.. الصلوات تعود الى الكنائس.. أول قداس في المحافظات وسط إجراءات احترزاية.. وشروط معينة للدخول وأداء الصلاة

- كناس سوهاج تستقبل المصلين باعداد محدوده في اول قداس

- - بإجراءات احترازية.. كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين

- - إجراءات احترازية مشددة مع بدء صلوات القداسات بايبارشية بني سويف

- - التزام بالضوابط في كنائس المنيا مع بدء اول قداس وسط تعليمات مشددة





عادت الحياه بعد انقطاع 3 أشهر الي الكنائس التي بدات استقبال المصلين اليوم في اول قداس بعد جائحة فيروس كورونا في محافظات الجمهورية وذلك عقب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة.

ففي محافظة سوهاج .. بأعداد محدودة من المواطنين استقبلت كنائس محافظة سوهاج المصلين في اول قداس لها منذ ازمة كورونا.





وشهدت الكنائس إجراءات احترازية مشددة وتم السماح بالدخول بأعداد قليلة للكنيسة، وتم تعقيم الكنائس، واستخدام كاشفات الحرارة علي المصلين، حرص المصلين علي ارتداء الكمامات.





وتم تحديد عدة شروط لعودة الصلاة داخل الكنائس منها ان يتم التسجيل المسبق قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الالكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس.





وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة بعدها يتم غلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج، ومنعت الكنيسة السلام باليد والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة.





وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية من كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه.





وفي البحيرة .. وسط إجراءات إحترازية مشددة ، استقبلت كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور صباح اليوم المصلين ، بعد إغلاق دام قرابة ٤ أشهر .





وقال القس تادرس تادرس راعي الكنيسة ، في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد " أنه تم تحديد ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القداسات، و التي شملت التسجيل مسبقًا قبل حضور القداس ن خلال التسجيل الالكتروني أو الاتصال تليفونيا على الكنيسة ، على أن يتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وإلغاء أي تسجيلات مكررة تلقائيًا.





وأضاف القس "تادرس " أن الكنيسة خصصت فريق من الكشافة لتطبيق الاجراءات اللازمة ، بدأ من الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع توفير المواد المطهرة وتعقيم الكنيسة قبل وبعد كل قداس ، فضلًا عن مراعاة استقبال 25% من القدرة الاستيعابية للكنيسة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط، على أن يُغلق الباب الخارجي للكنيسة بعدها ويُمنع الدخول أو الخروج .





كان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أصدر تعليمات بإعادة فتح الكنائس فى 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا ، حيث منعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط ، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة وحتى الخروج منها، وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية

تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف ووسط إجراءات احترازية مشددة استأنفت كنائس ايبارشية بني سويف صباح اليوم صلوات القداسات بعد توقف دام لعدة شهور بكافة كنائس الايبارشية.

وتمت صلاة القداس الأول من الساعة الخامسة والنصف صباحا وحتي السابعة والنصف، حيث رأس نيافة الحبر الأنبا غبريال أسقف بني سويف أول قداس بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بني سويف بمشاركة أباء الكنيسة القمص اشعياء ديماس والقس مقاريوس عدلي وشهد القداس إجراءات احترازية ووقائية مشددة





وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف أن كنائس الايبارشية بدأت صلوات القداسات اعتبارا من صباح اليوم مع اخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المصلين وتم أمس تعقيم الكنائس ووضع علامات لتحديد أمكان الجلوس لإيجاد تباعد اجتماعي بين المصلين ووضع علامات في أمكان التناول لإيجاد تباعد اجتماعي أثناء التناول





وتبدأ هذه الإجراءات الاحترازية من باب الكنيسة حيث يتم قياس درجة حرارة الشخص قبل دخول الكنيسة وإذا وجد أن هناك ارتفاع في درجة الحرارة يتم تأجيل حضور القداس لحين تحسن حالته الصحية ولا يسمح بدخول أي شخص إلي الكنائس دون وجود أسمة في قائمة المصلين وكانت الكنائس قد فتحت باب تسجيل أسماء الراغبين في صلوات القداسات من حوالي أسبوعين لإعطاء فرصة للجميع لنوال بركة حضور القداسات





ويتم صلاة ثلاثة قداسات خلال أربع أيام في الأسبوع أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس وتكون مواعيد القداسات





+ القداس الأول من الساعة السادسة صباحا وحتي الساعة السابعة والنصف صباحا

+ القداس الثاني من الساعة 7.45 صباحا وحتي الساعة 9.15 صباحا

+ القداس الثالث 9.30 صباحا حتي الساعة 11 صباحا





وحددت الايبارشية الحد الأقصى للمصلين بالكنائس بـ 100 مصل داخل الكنيسة علي أقصي حد بواقع شخص في كل دكة





وطلبت الكنائس من الشعب إحضار اللفافة ، الاشارب ، مياه صرف التناول ، الاجبية ، الالتزام بارتداء الكمامة ، منع تدوال الكتب ، وعدم لمس الايقونات ، وعدم المصافحة باليد خلال القداس وبعدة ، والانصراف فور انتهاء القداس





كما استقبلت كنائس ومطرانيات المنيا، اليوم الاثنين، المُصلين لأداء أول قُداس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ذلك وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة من فِرق الكشافة بالكنائس.

والتزم شعب الكنائس بتعليمات وإرشادات حضور القداس ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم التقبيل والمصافحة، كما شهدت قاعات قداس الكنائس حضور أعداد قليلة من المُصلين طِبقًا للتعليمات، لمواجهة انتشار الفيروس المستجد.





كما التزمت فِرق الكشافة بقياس درجة الحرارة بواسطة جهاز كاشف الحرارة، وأعرب شعب الكنيسة عن سعادته بعودة الصلاة .

وفي سياق متصل وضعت الايبارشيات والكنائس عدة ضوابط وإرشادات لحضور القداسات شملت التسجيل مسبقا قبل حضور القداس من خلال منصة التسجيل الإلكترونية، ويتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وأى تسجيلات مكررة سيتم إلغاؤها تلقائيا.





إضافة الى الدخول إلى القداس من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع إبراز بطاقة الرقم القومي، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط بعدها سيغلق الباب الخارجي للكنيسة ويمنع الدخول أو الخروج.

ومنعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة من الباب الخارجي وحتى الخروج منها.

وناشدت الكنيسة المصلين بإحضار مستلزماتهم الشخصية من "كتاب الصلوات وغطاء رأس السيدات وزجاجة المياه".

وأكدت أنه سيتم فتح باب الكنيسة للانصراف تباعا، دون تكدس، وفى حالة التعذر عن الحضور يجب الإبلاغ مسبقا لإعطاء فرصة لشخص آخر.

كما ناشدت المطرانيات والكنائس، أنه فى حالة المعاناة من أعراض البرد أو أى مرض معدى يجب إلتزام المنزل حتى يتم الشفاء حفاظا على صحة الآخرين.

يذكر أن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أصدر تعليمات بإعادة فتح كنائس الإسكندرية والقاهرة فى 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.