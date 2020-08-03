قطاع صادرات الغذاء يحقق طفرة في 5 أشهور.. السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا للسلع الغذائية المصرية بقيمة 139 مليون دولار.. وخطة للترويج للتجارة الخارجية

اتحاد الصناعات:

18٪ انخفاضا في أسعار الأرز والمعروض يكفي حتى 2022

السعودية تتصدر قائمة الدول الأكثر استيرادا للسلع الغذائية المصرية خلال 5 أشهر



يستهدف قطاع الصادرات في مصر،لزيادة قيم الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية على رأسها المشاركة في عدد من البعثات التجارية الافتراضية والمعارض الالكترونية المتخصصة بشكل قطاعي. يستهدف قطاع الصادرات في مصر،لزيادة قيم الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية على رأسها المشاركة في عدد من البعثات التجارية الافتراضية والمعارض الالكترونية المتخصصة بشكل قطاعي.





أنشطة ترويجية للصادرات



وقال تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية حصل "صدى البلد" على نسخة منه،إنه من المقرر الاعلان عن تفاصيل الأنشطة الترويجية خلال الفترة المقبلة لحين استئناف المعارض الكبرى المتخصصة في الصنعات الغذائية.





ووفقا للتقرير فإنه من المستهدف التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، لتوفير مجموعة من الدراسات التسويقية للسلع والأسواق المستهدفة وكذا العمل على حل معوقات النقل البرى إلى السودان التي شرفت على الحل بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري والسفارة المصرية بالخرطوم، وجارى الترتيب لاجتماعات ثنائية إلكترونية مع أهم مستوردي الغذاء في الأردن بالتنسيق مع نقابة تجار المواد الغذائية في الأردن والمكتب التجاري المصري في عمان في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والغرفة الأردنية.





أهم الصادرات الغذائية في 5 شهور



وعرض المجلس لأهم 10 دول مستوردة للسلع الغذائية المصرية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 139 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4%، يليها ليبيا بقيمة 80 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 9%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 71 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 7%، الأردن بقيمة 70 مليون دولار، اليمن بقيمة 62 مليون دولار، الامارات العربية المتحدة بقيمة 61 مليون دولار، الجزائر بقيمة 59 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 45 مليون دولار، العراق بقيمة 42 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة فلسطين بقيمة 40 مليون دولار.

تداعيات فيروس كورونا علي التجارة العالمية



وأضاف التقرير أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر الخمس الأولى من 2020 حوالي 1.4 مليار دولار بنسبة تراجع في القيمة 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2019 وذلك نتيجة تأثر حركة التجارة العالمية بتبعات تفشى فيروس كورونا، وتمثل الصادرات الغذائية نسبة 13.5% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال تلك الفترة وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات المصرية التصديرية.





وتُعد صادرات شهر يناير 2020 أعلى أشهر الفترة في نسبة نمو الصادرات بنسبة 20% وبقيمة 285 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر إبريل 2020 أعلى قيمة للصادرات الشهرية خلال تلك الفترة بقيمة 318 مليون دولار.





وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 781 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 209 مليون دولار وبنسبة 15% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 71 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 219 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.



انخفاض اسعار الحبوب



وعلي سياق آخر قال الدكتور رجب شحاته رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة الحبوب باتحاد الصناعات إن أسعار الأرز تراجعت بنسبة تترواح ما بين 17٪ و18٪ مقارنة بشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى استقرار الأسعار بجانب أن المعروض من المحصول يكفى حتى بداية عام 2022 .





وأضاف شحاته أن سعر طن الشعير يترواح ما بين 3600 إلى 4600 جنيه بينما بلغ سعر طن الأرز الأبيض في نهاية شهر أبريل الماضي ما بين 6500 إلى 8500 جنيه، انخفض حاليا ليبلغ ما بين 5800 إلى و 6750 جنيها.





ضبط السوق



وأرجع رئيس شعبة الأرز إلي وجود كميات كبيرة مخزونة لدى المستهلك منذ شهري فبراير ومارس تزامنا مع بدء أزمة انتشار فيروس كورونا ما خفض الطلب على المنتجات في السوق المحلي بجانب وجود فائض في الإنتاج.





ونوه بأن الأرز متوافر بالأسواق لسد احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى توفير كميات كبيرة من المحصول الجديد الذي يبدأ حصاده خلال الأيام المقبلة، متوقعا أن يبلغ حجم الحصاد نحو 8 ملايين طن من الشعير من خلال زراعة الأرز هذا العام ينتج عنها ما لا يزيد على 4 ملايين و 500 ألف طن من الأرز الأبيض.



وأكد شحاتة أن المعطيات كافة تطمئن المواطن المصري على استقرار أسعار وتواجد الأرز المصري طول العام المقبل و حتى بداية عام 2022.



