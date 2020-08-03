رشدي أباظة في ذكرى ميلاده.. أتقن 5 لغات وتزوج من صباح وتحية كاريوكا

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي.
ولد في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980، وكان يتحدث الانجليزية و الفرنسية و الايطالية والاسبانية والالمانية.
وتزوج الفنان الراحل رشدي أباظة 5 مرات واشهر زوجاته الراقصة والممثلة تحية كريوكا والمطربة والممثلة صباح والذي لم يدم زواجه بها إلا لأيام.
في آخر أيام رشدي اباظة كان مصابًا بالسرطان، وهو الأمر الذي جعل والدته تتراجع عن كتابة أملاكها له، بعدما عرفت أنه سيموت بعد ٦ أشهر فقط، وأيقنت أن أشقاءه لأبيه سيرثونه.