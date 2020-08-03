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سيارات

أكبر 5 حملات استدعاء عالمية في تاريخ السيارات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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اشرف عطية
يزداد يوما بعد يوم وعي فائد السيارة و زاد ايضا اهتمام الدول بمقاييس الجودة والسلامة على الطرقات للحد من الحوادث التي ما يكون سببها غالبًا عيوب في الصناعة في بعض السيارات .


اصبحنا نسمع من فترة لأخري انة توجد حملة استدعائات كبيرة لشركة من شركات السيارات اخرها شركة مرسيدس و من قبلها الحملة الضخمة و القضية التي عرفت اعلاميا بحملة الانبعاثات من فولكس فاجن بسبب مشاكل كبيرة تضر البيئة بسبب خلل في نظام العادم . 


و في هذا السياق نعرض عليكم اكبر 5 حملات استدعاء عالمية في تاريخ السيارات و هم بالترتيب  تاكاتا اليابانية و جنرال موتورز و تويوتا و فورد و  فولكس واجن  .


1- تاكاتا اليابانية takata

بسبب عيوب مصنعية في الوسائد الهوائية لشركة تاكاتا اليابانية على أكبر الاستدعاءات في التاريخ، حيث انتشرت مشكلة كبيرة عند فتح الوسائد الهوائية بالحوادث، لاطلاقها شظايا مميتة نحو السائق، وهو ما تسبب في استدعاء ملايين السيارات وإفلاس الشركة.

2- جنرال موتورز الامريكية general motors :

بسبب مشاكل كثيرة في عدة طرازات مثل شيفروليه كوبالت وماليبو وبونتياك، تمثلت في أعطال في زر تشغيل المحرك والعزم والاهتزازات إضافة لمشكلات في نظام مساعد التوجيه أو عدم القدرة على الضغط على المكابح للنهاية إضافة لعدم فتح الوسائد الهوائية بالحوادث، وهو ما تسبب في هذا العدد الضخم من الاستدعاءات.

3- تويوتا اليابانية Toyota

بدأت عام 2010 إلى عام 2018، وكان أحد الأسباب الرئيسية لهذه الاستدعاءات هو تعطل زر محدد للتحكم في النوافذ الكهربائية، حيث يتعرض إلى ارتفاع درجة حرارته بصورة كبيرة، مما يسبب نشوب الحريق ويجعل الركاب في خطر.

4- فورد الامريكية ford

حدث لعدد من الطرازات مثل اكسبلورر وبرونكو، وكان بسبب عطل محتمل في زر تشغيل المحرك الذي كان يمكن أن يواجه قصر كهربائي ينتج عنه نشوب حريق و يهدد سلامة الركاب .


5- فولكس واجن الالمانية volkswagen 

رفعت مؤسسة حماية المستهلك السويسرية دعوى قضائية أمام محكمة متخصصة في نظر القضايا التجارية نيابة عن نحو ستة آلاف مالك لسيارات "فولكسفاجن" طلبا للتعويض عن الأضرار الناجمة عن فضيحة الانبعاثات المضرة للبيئة التي لاحقت الشركة في الآونة الأخيرة .

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