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فن

حلقات مسلسل the umbrella academy تتصدر مشاهدات نتفليكس مصر

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:32 م
the umbrella academy
the umbrella academy
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محمد نبيـل
تصدرت حلقات أكاديمية المظلة  أو the umbrella academy ، تريند منصة نتفليكس للمشاهدة داخل مصر.

أكاديمية المظلة هي سلسلة تلفزيونية أمريكية عن أبطال خارقين بثت عبر تلفزة الويب، تعتمد على سلسلة الكتب المصورة التي تحمل نفس الاسم والتي نشرتها دارك هورس كومكس.

وسيطرت نتفليكس على ترشيحات جوائز الإيمي لعام 2020، بأكثر من 150 ترشيحا في إيجمالي الأعمال المتنافسة بعد منافسة شرسة مع منصة HBO.

وحظى مسلسل Ozark الشهير لشبكة نتفلكيس بـ 18 ترشيحاَ، ضمن الجائزة الأهم على مستوى الأعمال التلفزيونية والمعادل السينمائي للأوسكار.

وسيتم الإعلان عن جوائز الأيمي لعام 2020 في حفل منتظر يوم 20 سبتمبر المقبل، وسوف يذاع عبر شبكة abc الأمريكية.


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