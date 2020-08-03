حلقات مسلسل the umbrella academy تتصدر مشاهدات نتفليكس مصر

HBO.

وحظى مسلسل Ozark الشهير لشبكة نتفلكيس بـ 18 ترشيحاَ، ضمن الجائزة الأهم على مستوى الأعمال التلفزيونية والمعادل السينمائي للأوسكار.

وسيطرت نتفليكس على ترشيحات جوائز الإيمي لعام 2020، بأكثر من 150 ترشيحا في إيجمالي الأعمال المتنافسة بعد منافسة شرسة مع منصة