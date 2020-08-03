مراقب الدولة بإسرائيل: ربع السكان بدون حماية من الصواريخ

نشر مراقب الدولة في إسرائيل "متنياهو انجلمن"، اليوم الاثنين، في تقريره الجديدة استعدادات وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي لتنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة بشأن المساعدة الأمنية للسنوات 2019-2028 وبرنامج الدفاع الصاروخي.









وبحسب الاتفاقية الموقعة عام 2016، والتي تتضمن تحويل 38 مليار دولار لإسرائيل بعض أموال المساعدة إلى قيمة سعر صرف الشيكل وتستخدم للشراء من الصناعات الدفاعية في إسرائيل.









وأكد الإعلام العبري أنه اعتبارًا من عام 2022، سيتم تخفيض أموال التحويل تدريجيا، مع حدوث تخفيض كبير في عام 2025، ومع حلول عام 2028 سيتم إلغاء أموال التحويل تماما، ثم ستنتهي الاتفاقية بين البلدين، وهذا يعني أنه مع تقدم الاتفاقية، ستتمكن إسرائيل من شراء عدد أقل من الأسلحة والتدابير الأمنية المتخذة في البلاد بمساعدة أموال المساعدات الأمريكية.





وانتقد المراقب وزارة الأمن على أساس أن خطة لم تصغ بعد بشأن كيفية الحفاظ على المشتريات على الرغم من الاتفاق مع الولايات المتحدة، وفحص المراقب في العامين الماضيين استعدادات الجيش الإسرائيلي والوزارة لتنفيذ مذكرة التفاهم وانتقد جميع الأطراف المعنية.









وبحسب مراجعة المراقب، فإن وزارة الأمن لم تبحث حتى الآن العواقب المحتملة لخفض الأموال التي يمكن استخدامها لشراء المنتجات الإسرائيلية، واستقلال الإنتاج في إسرائيل وتعزيز الجيش الإسرائيلي، فضلا عن درجة الضرر المحتمل للأمن القومي.









واعتبر المراقب بأن التنظيم المناسب لوزارة الأمن والجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية، فضلًا عن التنظيم على المستوى القومي، ملتزم بالتحضير لمرحلة إلغاء أموال التحويل وأن الفشل في الاستعداد لهذا الوضع يمكن أن يضر بالجيش الإسرائيلي والأمن القومي.









وكشف تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، أن أكثر من 2.6 مليون جنيه إسرائيلي أي ربع عدد السكان لا يملكون وسائل وقاية من الصواريخ بالقرب من منازلهم وان خُمس الملاجئ العامة في إسرائيل غير صالحة للاستخدام.









كما انتقد مراقب الدولة بشكل حادّ موضوع تزود الجيش الإسرائيلي بمدافع جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الشواقل، واستعرض عددًا من "العيوب الخطيرة" في مسار اتخاذ القرارات في الأجهزة الأمنيّة.





وأوضح التقرير أن هناك عيوبًا في الطريقة التي عرضت فيها المعلومات على رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الأمن و"الكابينت".