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اقتصاد

اليوم.. البنوك تعود لعملها بعد إجازة العيد.. تعرف على المواعيد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 07:47 ص
البنوك
البنوك
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محمد يحيى
تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها، صبيحة اليوم الثلاثاء، عملها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والممنوحة بقرار رسمي من البنك  المركزي المصري.

ويبدأ عمل 37 بنكا عاملا بمصر  وفروعه على مستوى الجمهورية؛ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا، اعتبارا من اليوم  استقبال طلبات العملاء داخل الفروع البنكية.


ومنح البنك المركزي المصري قرار بمنح البنوك وموظفيها إجازة لمدة 5 أيام تبدأ  من الخميس الماضي حتي اليوم الاثنين بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وخلال فترة الإجازة قامت البنوك علي مستوى فروعها بالجمهورية بتغذية ماكينات  الصراف الآلي ATM  بأوراق النقد المختلفة وخصوصا العملات الجديدة لشراء  مستلزمات العيد وتدبير احتياجات عملاء البنوك مع الإلتزام بالقواعد الممنوحة لهم من البنك المركزي بشأن الحدود القصوي اليومية للسحب و الإيداع
البنكي.






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