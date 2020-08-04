اليوم.. البنوك تعود لعملها بعد إجازة العيد.. تعرف على المواعيد

تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها، صبيحة اليوم الثلاثاء، عملها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والممنوحة بقرار رسمي من البنك المركزي المصري.





ويبدأ عمل 37 بنكا عاملا بمصر وفروعه على مستوى الجمهورية؛ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا، اعتبارا من اليوم استقبال طلبات العملاء داخل الفروع البنكية.









ومنح البنك المركزي المصري قرار بمنح البنوك وموظفيها إجازة لمدة 5 أيام تبدأ من الخميس الماضي حتي اليوم الاثنين بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المبارك.





وخلال فترة الإجازة قامت البنوك علي مستوى فروعها بالجمهورية بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد المختلفة وخصوصا العملات الجديدة لشراء مستلزمات العيد وتدبير احتياجات عملاء البنوك مع الإلتزام بالقواعد الممنوحة لهم من البنك المركزي بشأن الحدود القصوي اليومية للسحب و الإيداع

البنكي.







