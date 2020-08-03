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توك شو

بعد العيد.. حديقة حيوان الجيزة تستعد لفتح أبوابها لاستقبال الزائرين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:25 م
حديقة الحيوانات
حديقة الحيوانات
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان مغلقة منذ شهر مارس الماضي، أي منذ خمسة أشهر حتى الآن، واصفا هذه الفترة بالفترة الطويلة جدًا. 

وأضاف "رجائي" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دي إم سي"، أنه أثناء فترة غلق حديقة الحيوان كان هناك جهد كبير جدًا من العاملين بها، من أجل المحافظة على الحيوانات. 

وتابع أنه كان يتم تحضير الوجبات للحيوانات خلال فترة الغلق والاستمرار بالنظافة اليومية للحديقة، فضلا عن الرش والتعقيم المستمرين، حيث أنه كل أسبوع يتم تعقيم الحديقة بالكامل. 

وأكد أن وزارة الزراعة تقوم بتوفير جميع المطهرات والأدوات التي يجب استخدامها من أجل الرش والتعقيم، بالإضافة إلى متابعة الأطباء البيطريين للحيوانات بصفة دورية، متابعًا أنه لا توجد أوبئة بين الحيوانات.

وأفاد بأنه طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء سيتم إعادة النظر في غلق الحديقة، وأنه من المحتمل الفتح بعد عيد الأضحى، حيث أنها مغلقة أثناء فترة العيد لحين صدور أوامر من مجلس الوزراء للفتح مرة أخرى، مؤكدًا أنه يوجد احتمال فتح الحديقة مرة أخرى بعد العيد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
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