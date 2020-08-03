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سيارات

بعد قضايا الانبعاثات.. ألمانيا تتجه إلى تصنيع سيارات من مواد الطبيعة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:02 م
المانيا تتجه الي
المانيا تتجه الي تصنيع سيارات من مواد الطبيعة
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اشرف عطية
بعد قضية الانبعاثات توجهت الشركات الكبرى المصنعة للسيارات إلى الاعتماد على المواد الخام المعاد تدويرها والمواد المستدامة للحفاظ على البيئة، مثل أوراق الأناناس والبلوط والراتان وألياف طبيعية اكثر امانا عند تصنيع السيارات.

وفي هذا السياق أكد أولا كيلنيوس رئيس شركة دايملر الألمانية ان الاقتصار على أنظمة الدفع الصديقة للبيئة لم يعد كافيا، فمن أجل أن تملك السيارة والشركة المنتجة لها مستقبلها لا بد من تقليل استخدام المواد والطاقة.

وقال كيلنيوس: “أنه يجب إعادة استخدام الأجزاء والاعتماد على المواد الخام المعاد تدويرها، وهذه هي الطريقة الوحيدة لضمان استدامة المنتج بأكمله وعملية إنتاجه، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون”.

وأشار ستيفن كول رئيس قسم التصميم المتقدم لدى شركة مرسيدس، إلى أن الاعتماد على المواد المستدامة في صناعة بعض أجزاء السيارات أصبح في تزايد مستمر.

وأضاف كول أن من الأمثلة على استخدام المواد المستدامة، ما نجده في سيارة مرسيدس AVTR الاختبارية، حيث تم تزويدها بالعديد من الحليات المصنوعة من الراتان.

وتوجهت بي ام دبليو أيضًا لاستخدام المواد المستدامة والمعاد تدويرها، في صناعة بعض أجزاء طرازاتها الفاخرة i3 وi8، ومنها تصنيع الطاولة وحامل الحقائب في i3 Urban Suite من البلوط المعالج بالزيت.

وأعلنت فولكس فاجن سابقًا أيضًا استخدام المواد البديلة في تجهيز أجزاء بسيارتها Vision IN الاختبارية، ومنها صنع وحدات الكونسول وأغطية المقاعد من الجلد، الذي تمت معالجته بمستخلصات السنديان أو الراوند بدلا من المواد الكيميائية، كما أن دواسات الأقدام مصنوعة من أوراق الأناناس، بالإضافة إلى استخدام نباتات في كسوة الأرضية والسقف لتصبح السيارات اكثر امانا علي الانسان بشكل عام.
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