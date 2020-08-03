الفيروس موجود .. إصابة طبيب بكورونا في الإسماعيلية

أعلن الدكتور خالد أحمد اليمانى، أحد أطباء مستشفى حميات الإسماعيلية -المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن إصابته بالفيروس المستجد، أثناء علاجه للمرضى.





وأوضح أنه شعر ببعض أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبإجراء مسحة تبين إصابته، بعد 90 يومًا من علاج مصابي كورونا، ونقل على اثرها لمستشفى عزل مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية لتلقى العلاج.





وكان الدكتور خالد أحمد اليمانى، طبيب الجراحة، قد ظهرت عليه أعراض كورونا فى وقت سابق، عندما كان يعمل فى قسم العزل الصحى بمستشفى الإسماعيلية العام.





وأجرى اليماني تحليلا أثبت سلبية إصابته بكورونا، واستكمل عمله فى مستشفى العزل بحميات الإسماعيلية، وظهرت عليه الإصابة مرة أخرى، وأجرى تحليلا أثبت إصابته بالفيروس وتم عزله فى مستشفى أبو خليفة.





ووجه اليماني رسالة للمواطنين يطالبهم خلالها بتوخي الحذر وان الفيروس لا يزال موجودا، وعلي الجميع استمرار اتباع الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة من قبل.