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اقتصاد

492 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 03:58 م
التصرفات العقارية
التصرفات العقارية في الامارات
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قسم الاقتصاد
بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 492 مليون درهم، فقد شهدت الدائرة تسجيل 96 مبايعة بقيمة 121.99 مليون درهم منها 16 مبايعة لأراض بقيمة 39.55 مليون درهم و 80 مبايعة لشقق و فلل بقيمة 82.43 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 6.

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وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق على صعيد عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم و ثالثة في معيصم الأول بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايبن درهم في منطقة الخليج التجاري و أخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى .

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 333.73 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 316.12 مليون درهم و 23 رهن فلل وشقق بقيمة 17.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 123 مليون درهم و أخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 112 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل هبتين بقيمة 36.83 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الثالثة بقيمة مليوني درهم .
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