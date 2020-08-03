أهم الأخبار.. عودة فتح الكنائس.. البنوك تستأنف عملها غدا.. موعد مباريات نصف نهائى إفريقيا.. حقيقة حادث حمو بيكا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات نستعرضها من خلال التقرير التالي :

غدا.. البنوك تستأنف عملها بعد 5 أيام اجازة.. اعرف مواعيد العمل

للمزيد اضغط هنا تستأنف البنوك العاملة بالسوق المصرية وفروعها، صبيحة غدا الثلاثاء، عملها بعد انتهاء اجازة عيد الأضحي المبارك والممنوحة بقرار رسمي من البنك المركزي المصري..

عودة الصلوات بالكنائس في ذكرى ميلاد البابا شنودة الثالث





للمزيد اضغط هنا يصادف اليوم عودة الصلوات بالكنائس بعد توقفها لفترة 3 اشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا بالتزامن مع ذكرى ميلاد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والذي ولد في 3 أغسطس 1923..





رسميا .. الكاف يعلن إقامة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا بدون جمهور





للمزيد اضغط هنا قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " إقامة مباريات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر خوضها فى شهر سبتمبر المقبل بدون حضور جماهيري وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا ..





خلّف قتلى وجرحى.. تفجير انتحاري وسط العاصمة الصومالية مقديشو





للمزيد اضغط هنا نشرت وسائل الإعلام الصومالية اليوم الإثنين تفاصيل التفجير الواقع وسط العاصمة الصومالية مقديشو،وأكدت الإعلام الصومالية سقوط قتلي وجرحي فى التفجير المذكور..





لا حل لأزمة كورونا.. خبر صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن الفيروس





للمزيد اضغط هنا أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، خبرا صادما بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك حل للأزمة إطلاقا..





300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.. مشروع قانون





للمزيد اضغط هنا كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكني ينص على أن تكون مواكبة القيمة الإيجارية لسعر جرام الفضة، مشيرًا إلى أنه اختار الفضة بالتحديد لأن تحركها بطيء في الزيادة..





البيع أو الحظر.. ترامب يمنح مايكروسوفت 45 يوما للانتهاء من شراء تيك توك





للمزيد اضغط هنا كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وافق على السماح لشركة مايكروسوفت على التفاوض مرة أخرى، لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، في غضون 45 يوما قبل اتخاذ أى اجراءات من شأنها حظر التطبيق في البلاد..





سيارته محطمة.. هل تعرض حمو بيكا لحادث في مارينا.. صور





للمزيد اضغط هنا انتشرت صور لـ حمو بيكا ومدير أعماله بجوار سيارة محطمة بعد تعرضها لحادث سير في مارينا اثناء قضائه إجازته الصيفية..







