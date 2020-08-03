لجنة الفيضانات بـ السودان تحذر من ارتفاع منسوب المياه

وجهت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات في السودان اليوم الإثنين، تحذيرات لـ المواطنين والجهات المختصة لاتخاذ الحيطة والحذر من الارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات ودعتهم الى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وفق وكالة "سونا" السودانية.





وستواصل اللجنة أعمالها لمتابعة موقف الفيضان اليومي.





وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس الأحد، عن تضامنها مع السودان الشقيقة إثر حادث إنهيار سد بوط بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، مسفرًا عن تدمير مئات المنازل.





وأكد البيان وقوف مصر جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات هذا الحادث، وذلك من منطلق الروابط الأخوية التى تربط شعبي وادى النيل والعلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير التي تجمع البلدين.