2.26 تريليون درهم.. القيمة المالية بأكبر 4 بنوك إماراتية بنهاية يونيو

بلغ إجمالي موجودات أكبر 4 بنوك إماراتية نحو 2.26 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام 2020 بزيادة نسبتها 15.5% مقارنة بـ1.957 تريليون درهم في النصف المقابل من العام 2019 وفق تقارير البيانات المالية الصادرة عن البنوك الأربعة.





وعكس الحجم الكبير لموجودات البنوك الأربعة التي شملها الرصد وهي / أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي / الملاءة المالية القوية التي تتمتع بها ما دفع بها إلى تصدر المركز الأول بمنطقة الخليج والشرق الأوسط من حيث قيمة الموجودات.





وأظهر تحليل البيانات المالية الصادرة عن البنوك الأربعة العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت خلال النصف الأول من العام 2020 حيث ارتفع اجمالي الودائع التي استقطبتها في نهاية يونيو الماضي إلى 1.437 تريليون درهم بنمو نسبته 14.2% مقارنة مع 1.258 تريليون درهم في النصف الأول من العام 2019.





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وعلى مستوى النشاط التمويلي لهذه البنوك فقد بلغ اجمالي قيمة القروض التي قدمتها 1.267 تريليون درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 14.6% مقارنة مع 1.105 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2019 .





وتفصيلا فقد تصدر بنك أبوظبي الأول المركز الأول من حيث قيمة الموجودات التي بلغت 866 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة نسبتها 11.7% مقارنة مع الشهر ذاته من العام 2019 .





وجاء "بنك الإمارات دبي الوطني" بالمركز الثاني بموجودات قيمتها 694.3 مليار درهم ثم بنك أبوظبي التجاري 406 مليارات درهم وبنك دبي الإسلامي 295 مليار درهم.





وعلى جانب القروض فقد جاء بنك الإمارات دبي الوطني بالمركز الأول وبلغ اجمالي القروض التي قدمها مع نهاية النصف الأول من العام 2020 نحو 443 مليار درهم .. في حين وصلت قروض بنك أبوظبي الأول إلى 385 مليار درهم و أبوظبي التجاري 239 مليار درهم ونحو 200 مليار درهم لبنك دبي الإسلامي.





وعلى صعيد الودائع فقد عاد بنك أبوظبي الأول لتصدر القائمة بقيمة بلغت 519 مليار درهم في حين وصلت النسبة لبنك الإمارات دبي الوطني إلى 461 مليار درهم و250 مليار درهم لبنك أبوظبي التجاري وحل أخيرا بنك دبي الإسلامي بنحو 207 مليارات درهم.