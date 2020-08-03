برلماني: الأوقاف نجحت في القضاء على فرص ظهور فلول الإخوان في الجمعة والعيد

وجه النائب أحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، تحية قلبية لرجال وزارة الأوقاف بقيادة الوزير الدكتور محمد مختار جمعة.









موضحا أن وزارة الأوقاف نجحت في القضاء نهائيا على دعاة وأئمة الدم والإرهاب من أصحاب الأفكار التكفيرية المتطرفة ، أمام جميع مؤسسات الدولة لتنظيفها وتطهيرها من جميع المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.









وقال الشريف فى بيان له، إن جميع رجال الأوقاف على مستوى الجمهورية يستحقون كل التحية والاحترام والتقدير خاصة أنه لم يتم رصد مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد ، ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق وأن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا ونجحوا بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا سواء فيما يتعلق بعيد الاضحى المبارك او يوم الجمعة.









وأكد النائب ، أن رجال الأوقاف يستحقون الشكر ليس لعدم وجود مخالفة فقط واحدة ولكن لنجاحهم الكبير الذى حققوه فى مواجهة أعضاء الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية والتكفيرية، الذين كانوا يأملون في هذا اليوم إحداث فوضى داخل الشارع لتعكير صفو احتفالات المصريين في يومي عيد الأضحى المبارك والجمعة.









واشار إلى أن إدارة الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف وجهت صفعة قوية على وجوه أعضاء التنظيمات الإرهابية والتكفيرية بعد كشفهم أمام الرأي العام المصري والعالمي.









وقال إننا ولأول مرة فى تاريخ وزارة الأوقاف نجد هذه الوزارة تنجح وبكل كفاءة واقتدار في مواكبة الأساليب الحديثة والتكنولوجية في أعمال الدعوة الاسلامية وأصبحت أدوار هذه الوزارة متعددة ويكفى المصريين شرفا أن وزارة الأوقاف كانت في مقدمة مؤسسات الدولة التي تشارك بنجاح فى جميع المبادرات الاجتماعية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساندة ودعم أهالينا من الفقراء والبسطاء من هذا الشعب العظيم.







