كويتيون يتحدثون لـ صدى البلد: مصيرنا واحد.. الإخوان يلعبون بالنار لتمرير صفقة أردوغان المشبوهة.. علاقات البلدين متجذرة ولا مساس بها

جرس إنذار.. إعلامية:

الإخوان يثيرون البلبلة لتمرير صفقة أردوغان المشبوهة

محلل سياسي:

تصريحات وزيريّ خارجية مصر والكويت قطعت الطريق أمام شائعات الطابور الخامس

صحفي كويتي:

إخوان مصر والكويت وراء الحملات الممنهجة لضرب علاقات البلدين

قلب العروبة وعمود خيمة العرب.. بهذه الكلمات عبر كويتيون عن حبهم لمصر وعن دورها المحوري في المنطقة وثقلها في المنطقة على كل المستويات، مؤكدين أن العلاقات المصرية الكويتية بخير وفى أزهى عصورها و تشهد ازدهارا غير مسبوق على المستوى الرسمي.

واستنكروا الشائعات المغرضة التي تقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية فى البلدين والذباب الإلكترونى المأجور المدفوع من تركيا وقطر وإيران على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف إحداث شرخ وفرقة بين البلدين.

جرس إنذار





حذرت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد من مخطط الإخوان الخبيث الذى يستهدف ضرب العلاقات المصرية الكويتية، مستنكرة الشائعات والتغريدات المسيئة للبلدين والتي وراءها مثلث الشر، لافتة إلى أن ما يحدث هو جرس إنذار.

وأوضحت، فى تصريحات خـــــاصة لــ صدى البلد، أن علاقات الدول لا تدار عبر مواقع التواصل الإجتماعى والعلاقات المصرية الكويتية متجذرة لن يؤثر عليها مهاترات إخوان البلدين، مؤكدة فى الوقت ذاته أن علاقة دولة الكويت بجيرانها راسخة وبنيت على أساس قوى تعب فيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولا يزال حريصا عليها كل الحرص.





وحذرت الرشيد من خطر كبير على الكويت وهم تركيا وإيران والموالين لملالي طهران وجماعة الإخوان الإرهابية، معبرة عن تخوفها من قبل الإخوان الذين يسيطرون على مفاصل الدولة من أن تختطف الكويت وتصبح فى معزل عن محيطها العربي والخليجي، لافتة إلى أن هناك مخططا يحاك ضد الكويت يعد له منذ فترة طويلة بدأ ببث الشائعات لضرب علاقات الكويت مع كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.





وطالبت الرشيد كلا من الحكومة الكويتية ووزارة الخارجية بالتحرك العاجل ضد أى تجاوزات ضد دولة الكويت بإصدار قرارات رادعة من شأنها الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية على حذو الإمارات، ومصر، وتونس.





ووجهت ، رسالة شديدة اللهجة لكل من يزايد على العلاقات المصرية الكويتية ولكل من يسيء لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مستنكرة التغريدة التي نشرها أحد المغرضين والمأجورين أمس على موقع التواصل الإجتماعى تويتر بأسلوب فج والتى تحدث فيها عن ركاب الطائرة الإماراتية يقول انها حملت بعض المصريين واصفا إياهم بوصف غير لائق، قائله له مصر والإمارات تاج على رأسك.. أنت من المأجورين ومن يقال لهم "بكم تقول".









ولفتت الرشيد، أن ما يحدث على الساحة إشغال للناس عن مخطط تركيا في ليبيا، ومحاولة لعزل الكويت عن انتمائها الخليجي والعربي حتى تصبح مقرا لجماعة الإخوان والتنظيم الدولى .. قائلة: يا أخوان النار عشم أبليس فى الجنة.

محاولات خسيسة





من جانبه، استنكر الناشط الكويتى يوسف سليمان الهديبان ، المحاولات الخسيسة التى تسعى للنيل من العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدًا أن علاقات البلدين راسخة ومتجذرة لن ينال منها محاولات مشبوهة.

وأوضح "الهديبان"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة مهمة وقرار منع الطيران بين البلدين جاء بسبب ظروف إستثنائيه بسبب جائحة كورونا، مدحضًا الشائعات التى خرجت على مواقع التواصل الإجتماعى بأن هناك توترا بين البلدين وما يشاع عار عن الصحة جملة وتفصيلًا.





ولفت الناشط السياسي الكويتى، إلى أن من يسعى لإثارة الشائعات بين الشعبين من أصحاب الأقلام المدفوعة والعناصر المأجورة المعروف من يمولها ومن يوجهها، محذرًا بقوله : لا تلتفتوا لمحاولات الطابور الخامس الذي يوجه من تركيا لبث الفتن عبر تلك الشائعات المغرضة.





وأشار "الهديبان"، أن تصريحات وزيري خارجية البلدين جاءت قاطعة لاى محاولات تحاول الصيد فى الماء العكر، موضحا البيان الصادر عنهما أنه سيتم بحث مسألة ودراسة الحالات التي سيسمح لها بالسفر بين البلدين وهذا أمر طبيعي حفاظا على سلامة الشعبين.

وأكد الناشط السياسي، العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي تشهد ازدهارًا غير مسبوق .

إخوان البلدين خطر على العلاقات





وفى سياق متصل، استنكر الصحفى الكويتى عادل النبهان الحملات الممنهجة التى تستهدف ضرب العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدا أن علاقات البلدين على كافة المستويات تعد نموذجا مميزا للعلاقات العربية – العربية ولن تتأثر بالمحاولات البائسة.

وأوضح "النبهان"، فى تصريحات خاصة لـــ "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان وراء الحرب الشعواء التى يخرجون بها من وقت لآخر لإثارة الفتن ، قائلًا " اعتبرنا جماعة الإخوان إخوان وسكنوا الكويت وعملوا فيها، وصدمنا بالاخوان".

وحذر "الصحفى الكويتى"، من ألاعيب إخوان مصر والكويت، لافتًا إلى أن الطرفين يسعيان لإحداث الفرقة والشقاق بين البلدين.