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فن

الأخير .. صناع La Casa De Papel يعدون بموسم استثنائي مليء بالمفاجآت والصدمات

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 05:00 م
La Casa De Papel
La Casa De Papel
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نبيل العدوى
وعد صناع مسلسل La Casa De Papel الشهير بموسم أخير استثنائي، يشهد العديد من المفاجآت والصدمات.

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.
 
ويتولى خيسوس كولمينار الإنتاج التنفيذي، بينما يقوم أليكس بينا بدور المنتج المنفذ والمسئول عن المسلسل، كما تعود كريستينا لوبيز فيراز كمديرة إنتاج منتج منفذ.

ويرأس ورشة الكتابة خافيير جوميز سانتاندير، وميغيل أموديو مديرًا للتصوير، ويشاركان أيضًا في تنفيذ الإنتاج بالتعاون مع إستير مارتينيز لوباتو.
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