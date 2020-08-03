يحفظ جمالها .. أهمية تلميع سيارتك بالبوليش من وقت لآخر

تلميع سيارتك بالبوليش يبرز جمالها ويحافظ على الطلاء، ولكن يجب أن تتم هذه العملية بتنظيم كي لا تضر بالسيارة وإبقاء الطلاء في أفضل الأحوال دوما.









1- لتجنب الضرر عند ركن السيارة في الخارج وتعرض الطلاء إلى بعض الأضرار الناجمة من فضلات الطيور، والحشرات المختلفة، وتلوث الهواء، لكن التشميع يساعد على حماية الطلاء ضد هذه العوامل المختلفة.





2- لحماية طلاء السيارة من العوامل الجوية المختلفة مثل أشعة الشمس الحارقة، والأمطار الشديدة، بالإضافة إلى الحماية من الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية.





3-يبقي السيارات أطول فترة ممكنة بدون الحاجة للغسيل، كما يسهل تنظيفها وغسلها عند الحاجة.









4- المحافظة على الطلاء من البهتان والتلف.









في هذا السياق ينصح الخبراء بتلميع السيارات مرة كل 3 أشهر في حال ركنها في الخارج بدون غطاء، وذلك لزيادة تعرضها للأتربة، والأوساخ التي تسقط من الأشجار، وأشعة الشمس الحارقة والرطوبة العالية ولكن في حالة ركن السيارة في جراج خاص فلن تحتاج لتلميعها سوي مرة في السنة .