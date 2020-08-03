رئيس اتحاد المعاشات ينفي خبر وفاته

نفى البدرى فرغلى شيخ برلمانيين بورسعيد رئيس اتحاد المعاشات المصرى ماتناقلته عدد من صفحات التواصل الاجتماعى في بورسعيد عن خبر وفاته اليوم.

وابدى فرغلى اسفه وحزنه الشديد فى تصريحات خاصة لصدى البلد من مروجى الشائعات ومستغلى مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مؤسف يندى له الجبين فى استهداف الاشخاص وانتهاك حرماتهم.

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وطمأن البدرى فرغلى اهالى بورسعيد ومحبيه من مختلف محافظات الجمهورية من عمال مصر واعضاء اتحاد المعاشات على صحته وحالتها، لافتا الى انه يمارس حياته الطبيعية مع ابناءه واحفاده و اصدقائه.







وناشد فرغلى شباب مصر بعدم الانسياق و الالتفاف خلف الشائعات المغرضة التى تستهدف امن وامان الوطن و المواطنين انفسهم داعيا الله ان يحفظ مصر وشعبها.

