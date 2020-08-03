ماذا يفعل من فاتته الصلاة ودخل وقت صلاة جديدة؟.. دار الإفتاء تجيب

قالت دار الإفتاء المصرية، إن كل نوم استغرق وقت الصلاة، حتى فات به الوقت هو من الشيطان، فهو الذي يقول للنائم «ارقد، عليك نوم طويل».
وأضافت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ذُكِرَ عند النبي -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقِيلَ: «مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ»، رواه البخاري.
وأضافت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ذُكِرَ عند النبي -صلى الله عليه وسلم- رَجُلٌ فَقِيلَ: «مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ مَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فَقَالَ -صلى الله عليه وسلم: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ»، رواه البخاري.
تأخر في أداء الصلاة واقترب وقت الفرض التالي.. فماذا يفعل؟
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجلة له، مضمونه (ماذا أفعل إذا أخرت أداء الصلاة عن موعدها ولم يتبق على الفرض الجديد إلا قليل؟).
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أن من فاتته صلاة عن موعدها فالوقت المتبقي عن الصلاة التي تليها يساوي مقدار ركعة تقريبا فليدرك الصلاة التي فاتته؛ وعلى سبيل المثال إذا تأخر في أداء صلاة العصر ولم يتبق قبل المغرب إلا مقدار ركعة واحدة فليدرك العصر، حسبما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".