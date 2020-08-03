أثناء لهوه برفقة والده.. مصرع طفل بالغربية لدغه ثعبان بأرض زراعية

شهدت قرية كفر جعفر بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم مصرع طفل لدغه ثعبان أثناء تواجده بأرض زراعية حال لهوه برفقه والده وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بسيون المركزي لتشريحها.





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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بسيون إخطارًا من مستشفى بسيون بوصول الطفل " ايهاب م ب أ" 4 سنوات مقيم بقرية كفر جعفر بدائرة المركز بوصولة جثة هامدة .





وبسؤال والد الطفل أكد أنه أثناء لهو نجله في الزراعات بذات الناحية لدغه ثعبان مما نتج عنه وفاته.





وأفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة التعرض للدغة ثعبان وفشل في التنفس بسبب السم، ولا توجد شبهة جنائية.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .