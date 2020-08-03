فيديوجراف .. تعرف على خطة تركيب عداد مسبق الدفع للغاز الطبيعي

قطعت مصر شوطا هائلا في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، وذلك تزامنا مع الإكتشافات الكبرى في السنوات الأخيرة بقطاع الغاز الطبيعي ، كما اعلن وزير البترول أنه جار حاليًا استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح التجربة.





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كما تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.



