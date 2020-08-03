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ساحة رأي

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: لَبَّيْكَ رَبِّيِ (قصيدة شعر)

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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لَبَّيْكَ رَبِّيِ مِنْ مُحِبٍّ طائِعٍ ... يَشْتاقُ لَثْمَ الرُّكْنِ سَعْدِ المَطْلَعِ
عَجًَّا وثَجَّا ًوالطوافَ وسَعْيَهُ ... مِنْ زَمْزَمِ البَيْتِ العَتِيِقِ تَضَلُّعِ
والعَفْوَ فِيِ عَرَفاتِ وَعْدًا آكِدًا ... مِنْ غافِرٍ فِيِ خَيْرِ يَوْمِ تَجَمُّعِ
تَوْقًا إلىَ الصَّلَواتِ يَكْمُلُ صَفُّها ... في غَيْرِ مَحْذورٍ وضِيِقِ مَوانِعِ
دَرْءًا لِفَيْروسٍ تَفَشَّىَ جائِحًا ... فاقَتْ ضَحاياهُ أَسِيِفَ فَواجِعِ
...
لَبَّيْكَ يا نِيِلَ الحَياةِ بِمِصْرِنا ... نَهْرًا جَرَىَ مِنْ فَيْضِ هَطْلِ مَنابعِ
ماءُ المنابِعِ وافِرٌ تَصْرِيِفُهُ ... نَحْوَ المَصَبِّ تَحَدُّرٌ بِطَبائِعِ  
شاءَ الإلهُ لَهُ التَّدَفُّقَ فِطْرَةً ... سُقْيا الخلائقِ والرِّواءَ لِزارِعِ
فِرْعَوْنُ قالَ النِّيِلُ يَجْرِيِ تَحْتَهُ ... واللهُ خَلَّدَ مِصْرَ طَيِّبَ مَوْضِعِ
أَرْضٌ وماءُ النِّيِلِ إرْثٌ ثابِتٌ ... لا عاشَ زَمْعُ مُعَطِّشِيِ ومُجَوِّعِيِ
...
لَبَّيْكِ يا أَرْضَ العُروبَةِ تَأْلَمِيِ ... تَسْتَنْفِرِينَ تَسَهُّدي وتَوَجُّعِيِ
تَسْتَبْطِنِيِن وتُخْرِجِينَ مَغانِمًا ... تَنْمُوُ بِشُكْرٍ، والعَفا بِتَنَطُّعٍ
فِيِ داخِلِ الأَوْطانِ سُوءُ تَشَرْذُمٍ ... لِلْمُقْتَفِيِ حِزْبَ الغَرِيِبِ الضَّالِعِ
طَوْقُ التَّرَبُّصِ والتَّآمُرِ مُحْدِقٌ ... والجُرْحُ يَنْزِفُ مِنْ لُهاثِ تَدافُعِ
فاسْتَعْصِمِيِ باللهِ ثُمَّ بِوَحْدَةٍ ... واللهُ أَكْبَرُ فَوْقَ كَيْدِ الطَّامِعِ

كتبت في 7 ذي الحجة 1441 الموافق 28 يوليو 2020
العج: التلبية، الثج: إهراق الدم، الزمع: المضاء في الأمر والعزم عليه، الْهَطْلُ: الْمَطَرُ الْعَظِيمُ مُتَتَابِعُ الْقَطْرِ،
العَفَاءُ: الزَّوالُ، التنطع: الخروج عن حد الاتزان، اللُّهَاثُ: حرُّ العطَش في الجوف.
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