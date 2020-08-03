الأهالي يستغيثون بمحافظ القليوبية.. القمامة تحتل ترعة الساحل بالقناطر .. فيديو وصور

استغاث أهالي محافظة القليوبية من تحول ترعة الساحل بالقناطر الخيرية إلى مقلب قمامة وامتلائها بالحيوانات النافقة ما ينذر بكارثة صحية وبيئية تهدد حياة العديد من المواطنين بالأمراض.





الحشرات بالإضافة إلى الروائح الكريهة التى تنبعث من الترعة. رصدت عدسة صدي البلد الحال الذي وصلت الية ترعة الساحل من انتشار القمامة و





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وفي سياق آخر قال محافظ سوهاج الدكتور أحمد الأنصاري، اليوم الاثنين، إنه تم البدء في أعمال تغطية ترعة الساحل بمدينة طهطا بتكلفة 12 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه كلف مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمتابعة أعمال تنفيذ المشروع.





أوضح المحافظ - في تصريح - أن أعمال تغطية الترعة تتم بطول 870 مترًا وتأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول جزئيًا من قرض البنك الدولي، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 20% من المشروع حيث تتم أعمال تغطية الترعة بمدخل مدينة طهطا البحري بداية من كوبري السوالم وحتى طريق أسيوط / سوهاج الزراعي السريع، وجاري العمل على الانتهاء من المشروع وفقًا للجدول الزمني المقرر له 8 شهور، كما أنه جاري القيام بأعمال المرور والمتابعة الدورية للمشروع للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات المتفق عليها وضمان الالتزام بالمواعيد المقررة.





وأكد المحافظ حرص المحافظة على تغطية الترع والمساقي التي تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى خاصة وأنها تحتاج لأعمال تطهير ومواجهة التلوث بها للحماية من مخاطرها والحفاظ على صحة المواطنين، منوهًا بأن الفترة القادمة ستشهد تغطية عدد من الترع والمصارف بمختلف قرى ومدن المحافظة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين ودعم قطاعات الري والزراعة.